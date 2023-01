Ricicleria di Passignano di nuovo operativa

Il riciclo - dopo il riuso - è il modo migliore che abbiamo di trattare i rifiuti. E così è una buona notizia che abbia riaperto al pubblico la ricicleria di Passignano sul Trasimeno, che serve anche il comune di Tuoro, dopo 3 mesi di lavori di manutenzione straordinaria e completa ristrutturazione

E' il primo comune in Umbria come livello di soddisfazione dei cittadini per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. La riapertura , è solo l'ultimo intervento.

A Passignano la raccolta differenziata è oltre la media regionale

Sono 9 nell'area del Trasimeno, oltre ai 2 di Corciano i centri di raccolta dei rifiuti

Anche i rifiuti elettrici ed elettronici in ricicleria trovano nuova vita



Il servizio di Gabriele Salari, con il montaggio di Gabriele Liberati e le interviste al sindaco di Passignano sul Trasimeno Sandro Pasquali e al responsabile dei centri raccolta Tsa, Marco Cifrodelli