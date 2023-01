Senza tetto, aumentano i servizi per le persone senza fissa dimora

Anche se il grande freddo non è ancora arrivato, per chi vive in strada la vita non è facile. Siamo andati a visitare l'ostello di Via del Favarone a Perugia, più grande rispetto a quello di via Romana, che è stato chiuso. Quest'anno, il Comune ha potenziato il lavoro di rete e ampliato l'offerta per quanti hanno bisogno di un pasto caldo e di un ricovero dove passare la notte.



Nel servizio di Gabriele Salari l'intervista a Edi Cicchi, assessore comunale Politiche Sociali e Catina Bufo, responsabile ostello Borgorete.