Boom turistico ma manca il personale in alberghi e ristoranti

Sono state 5,7 milioni le presenze in Umbria nei primi dieci mesi del 2022, numeri superiori al periodo pre-pandemia, ma non si trova personale qualificato. Secondo le associazioni di categoria sono 1550 i lavoratori che mancheranno nei primi tre mesi dell'anno: chef, barman, personale di sala e accoglienza. In sofferenza anche il settore della ristorazione. Cinque gli istituti alberghieri umbri, 650 gli studenti iscritti a Spoleto. Ma le scuole non riescono a soddisfare le richieste delle aziende.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste a Roberta Galassi, direttrice scolastica dell'Istituto De Carolis di Spoleto e Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria.

Immagini di Paolo Canestri, montaggio di Francesco Fiocchi