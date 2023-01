Elly Shlein: "Serve il campo largo"

Nel giorno dell'assemblea nazionale della rifondazione democratica a Roma e dopo l'approvazione del manifesto dei valori voluto dal segretario uscente del Pd, Gianni Letta, Elly Schleyn, candidata alla guida del partito, fa tappa in Umbria per il suo tur elettorale fra gli elettori e i simpatizzantisi in vista delle primarie del 26 febbraio. Tante le persone ad attenderla nel primo appuntamento al Caos di Terni, dove la accompagnano l'ex ministro degli Esteri Marina Sereni e l'eurodeputata Camilla Laureti.