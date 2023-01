Terni capitale mondiale della scherma paralimpica per la settimana che porterà ai Giochi di Parigi 2024. Si svolgeranno infatti nella Conca dal 3 all'11 ottobre i campionati del mondo di scherma paralimpica. Un anno importantissimo per il movimento italiano, considerato che a luglio Milano ospiterà la rassegna iridata olimpica. Appuntamenti che rappresenteranno una tappa fondamentale nella qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno. Rassegna dai grandi numeri quella in programma a Terni, con oltre 450 atleti partecipanti in rappresentanza di almeno 47 nazione da tutti e cinque i continenti. Una organizzazione a cui la città si prepara con il bagaglio d'esperienza dei campionati europei organizzati nel 2018.Un impegno che coinvolge un movimento storicamente "pesante" nei medaglieri azzurri, chiamato ogni volta a rispettare le grandi aspettative.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste a Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma, Alberto Tiberi, Presidente Comitato organizzatore "Terni 2023", e Salvatore Sanzo, Sport e salute