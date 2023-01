Pronta la scuola di Torgiano-Bettona

Un complesso scolastico sicuro, moderno, funzionale e sostenibile grazie ai fondi regionali e del ministero per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Dopo essere stati dislocati in altri edifici periferici per 18 mesi, da lunedì gli studenti di elementari e medie dell'istituto comprensivo Torgiano-Bettona sono tornati nel nuovo plesso scolastico riqualificato, inaugurato con una cerimonia ufficiale alla presenza della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, da due giorni delegata allo sport dal ministro Valditara.

Per Frassinetti mantenere scuole nei centri anche più piccoli come contrasto allo spopolamento è una sfida che va raccolta volentieri - ha detto - perché la scuola è un momento identitario, di crescita e tenerla nel centro di un comune è un'operazione che fa bene a tutta la comunità.



