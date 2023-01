Turreno e Pavone, 2023 di grandi attese

Il 2023 si apre con buone notizie per il futuro di due storici teatri perugini chiusi da molto tempo. Nel corso di quest'anno partiranno i lavori per il Nuovo Turreno, che diventerà uno spazio polivalente. Proprio in questi giorni è stato approvato il progetto definitivo, ma anche il Pavone riaprirà presto i battenti.

Il servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Sergio Gisti e le interviste agli assessori comunali Margherita Scoccia e Otello Numerini