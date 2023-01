A Terni la prima del nuovo film di Paolo Genovese

Con il brano inedito cantato da Giorgia, una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. Esce oggi, "Il primo giorno della mia vita", il nuovo film del regista romano e tuderte di adozione, Paolo Genovese, autore di successi come Perfetti sconosciuti, nonché presidente di Umbria Film Commission che ha organizzato l'anteprima a Terni, ieri sera.

Se Perfetti sconosciuti è stata una delle commedie più viste degli ultimi anni, quest'ultimo film, che era pronto da due anni, vira decisamente sul dramma.

A sostegno delle imprese del settore audiovisivo per la produzione la Fondazione mette a disposizione un fondo, un milione e mezzo di euro il bando 2022 scaduto a novembre.

E' stato poi deliberato un sostegno alla rete dei festival umbri e un microfondo per giovani autori. Confermata dalla Regione la terza edizione di Umbria Cinema Festival a Todi.



Il servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Francesco Battistelli