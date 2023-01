Airc, 1,6 milioni per la ricerca in Umbria

Da quasi 60 anni è in prima linea nella lotta contro il tumore con attività di ricerca e prevenzione. Per il 2023 l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha stanziato un finanziamento di 137 milioni di euro in tutta Italia, suddiviso per ogni regione. Ne ha parlato nella trasmissione della Tgr Umbria “Buongiorno Regione” Lorenzo Brunetti, ricercatore Airc. Nel 2022, in Italia, sono stati 390.700 i casi di tumore, 14mila in più rispetto all'anno precedente. Airc finanzia progetti di ricerca su tutti i tipi di cancro, ma ogni regione ha un settore di specializzazione. Le attività dell'associazione si sostengono sulle donazioni e sull'impegno dei volontari. 20mila volontari nelle principali piazze italiane. Per sapere dove si trova quella più vicina, si può consultare il sito internet dell'associazione.

Il servizio di Dario Tomassini con il montaggio di Giorgio Belli