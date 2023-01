Parte un colpo dal fucile di un amico e perde la vita. Tre umbri morti a caccia in pochi giorni.

Doveva essere una giornata spensierata di caccia insieme agli amici, invece è finita in tragedia per Giovanni Stentella, 53 anni, parrucchiere di Narni Scalo. Durante una battuta di caccia al colombaccio a Pitigliano, nel grossetano, è stato ucciso da un colpo accidentale sparato dal fucile di un amico che, secondo la prima ricostruzione, potrebbe essere inciampato. Inutili i soccorsi: quando è arrivato l'elicottero, Stentella era già morto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Negli scorsi giorni, altri due decessi nella regione durante battute di caccia. Quella del poliziotto spoletino, Daniele Tardocchi, e quella di Davide Piampiano, il 24enne di Assisi per la cui morte ora è indagato l'amico Fabbri.