Aeroporto, decolla la stagione estiva: tutte le nuove destinazioni

Una nuova rotta per Cracovia e incrementi di frequenza verso altre sette destinazioni, più un volo su Olbia dal primo giugno. Sono gli annunci fatti durante la presentazione del programma dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria per la stagione estiva, che va da marzo a ottobre. La volontà da parte di Sase (la società che gestisce il 'San Francesco') è quella di provare a sfruttare il trend di crescita che vede lo scalo umbro leader in Italia per l'aumento percentuale di passeggeri.

Il presidente Stefano Panato ha individuato come obiettivo da raggiungere i 430mila passeggeri l'anno. La presidente della Regione, Donatella Tesei, dal canto suo rilancia: “Potremmo fare cifra tonda e puntare direttamente a 500mila”, sottolineando l'importanza di un'infrastruttura che contribuisce a spezzare l'isolamento e a rilanciare il brand Umbria. Poi fa il punto sui nuovi finanziamenti in arrivo dalla Regione: l'ultimo, da 850mila euro, verrà destinato a miglioramenti strutturali: il quarto gate, un nuovo sistema di smistamento bagagli e la costruzione di un fabbricato ad hoc per ospitare gli uffici. C'è anche l'apertura al possibile collegamento con l'hub di Francoforte.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, con montaggio di Pasqualini, le interviste al presidente Sase Stefano Panato e a quella della Regione Donatella Tesei.