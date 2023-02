Giovani cuochi specializzati in prodotti tipici umbri. Figure sempre più richieste da aziende agricole e agriturismi, che per la prima volta verranno formate in un vero percorso didattico. All'Istituto alberghiero di Assisi, il progetto pilota, in collaborazione con Coldiretti. Insegnanti d'eccezione, i cuochi contadini di Terranostra.

Nel servizio di Elisa Marioni, montaggio di Gabriele Liberati, le interviste a Elena Tortoioli, presidente Terranostra Umbria; Giulio Mannelli, presidente Aprol Umbria; Mario Rossi, direttore Coldiretti Umbria; Bianca Maria Tagliaferri, dirigente scolastico Istituto alberghiero di Assisi.