Duathlon città di Foligno, vittoria a Mattia Ceccarelli e Cristina Mercuri

Evento bagnato, evento fortunato. Nonostante il meteo poco clemente, pioggia battente e temperatura via via sempre più rigide, la sesta edizione del Duathlon città di Foligno, ha confermato di rappresentare un momento ormai cult per tutti gli appassionati della disciplina nel contesto del panorama nazionale. Oltre 300 partecipanti, molti provenienti anche da fuori Regione, hanno infatti sfidato le intemperie per immergersi in un mix di passione, agonismo e suggestione, vista la splendida location che ha fatto da palcoscenico all'evento.



Sotto il diluvio che ha reso ancor più impegnativa la prova folignate, i duatleti hanno dato vita ad un'entusiasmante prima frazione di corsa - 5 km all'interno delle mura cittadine - per poi salire in bici e percorrere 20 km nei dintorni della città della concludendo i loro sforzi con altri 2 km e mezzo di corsa. E a vincere non poteva che essere un numero uno assoluto, come il campione italiano di triathlon medio, il romagnolo Mattia Ceccarelli, ma anche l'Umbria ha lasciato il segno con il terzo posto del folignate Paride Sereni. Foligno che ha invece dominato la gara femminile con il primo posto di Cristina Mercuri e il terzo di Natalia Shiskina. Il tutto nel nel ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile nella storia del Triathlon folignate.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Federico Fortunelli, le interviste a fortunelli Cristian Santini e Thomas Ambrogioni, rispettivamente segretario e presidente Triathlon Foligno Winner.