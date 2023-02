Gabriele e la sua battaglia contro la leucemia

La storia di Gabriele è quella che molte persone conoscono e hanno vissuto sulla propria pelle. La diagnosi di una malattia che fa paura: Leucemia mieloide acuta, la disperazione, la ricerca, tra internet e conoscenze di una via d'uscita

Poi Gabriele e la moglie Marta, con i loro due piccoli bambini approdano a Perugia. Per loro si aprono le porte del residence Chianelli,che ospita gratuitamente i malati e i loro parenti .In questo caso una famiglia numerosa, per aiutare Marta impegnata ad assistere il marito arrivano a Perugia anche i nonni. Gabriele intanto si sottopone alle cure, al centro trapianti andrea fortunato, istituto enmaatologia dell'università di Perugia.

Oggi le propabilità di guarigione da una leucemia acuta sono molto aumentate, superano il 75 per cento. Accanto al residence storico è in costruzione una nuova struttura per ospitare altre famiglie

Nel servizio di Giulia Monaldi montato da Lorenzo Papi, la testimonianza di Gabriele Cavalcante. Parlano poi Antonio Pierini del programma Trapianti dell'Università di Perugia e Franco Chianelli del comitato per la vita Daniele Chianelli