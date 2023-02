La brigata indipendente

Sono le ragazze e i ragazzi della Brigata indipendente, un'associazione di Perugia nata nel 2021 da 2 famiglie che hanno figli con disturbi dello spettro autistico ed altre fragilità. Obiettivo farli diventare più autonomi possibile e vivere in mezzo agli altri. Abituandoli a pensare che la vita cosiddetta normale, al di fuori delle mura domestiche, esiste anche per loro.

Tanti i progetti della brigata indipendente: eventi inclusivi e feste, aperte a tutti e poi il grande sogno dell'ostello dell'indipendenza, luogo adibito ad abitazione e lavoro, ma anche struttura ricettiva per famiglie in difficoltà. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Saito, le interviste a Valentina Iacucci Orsini e a Valentina Cimbali, rispettivamente presidente e vicepresidente della Brigata indipendente