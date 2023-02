La cura assistenziale sul territorio. Dibattito a Perugia

Un'analisi per identificare modelli e strategie per la realizzazione di un nuovo sistema di assistenza territoriale. Il distretto sanitario come perno fondamentale della cura assistenziale sul territorio, ridisegnata nell'ambito del Pnrr. Della grande rilevanza del distretto, luogo di convergenza di tutti i servizi, case, ospedali e infermieri di comunità si è discusso all'aula magna della facoltà di medicina dell'università di Perugia. Un momento di confronto organizzato dalla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'ateneo. Il distretto sanitario si pone quindi come nodo cruciale della nuova assistenza sanitaria primaria, a garanzia delle uniformità dei livelli di assistenza e di pluralità dell'offerta.

Il direttore regionale salute e welfare Massimo D'Angelo ha ribadito come la medicina territoriale rappresenti l'elemento cardine nella gestione del paziente cronico. Interviste a Paolo Da Col, responsabile centro studi Card Italia e a Paolo Lauriola, coordinatore medici Sentinella per l'ambiente.

Il servizio di Giulia Monaldi, montaggio Sergio Gisti