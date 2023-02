La scuola deve partire dall'inclusione

A perugia il congresso della Flc Cgil. i lavoratori della conoscenza quindi scuola, università e alta formazione. Un'occasione per sottolineare come il sistema educativo debba avere come missione quella di superare i conflitti e promuovere l'inclusione. Nel servizio di Luca Ginetto le interviste a Maurizio Landini segretario nazionale Cgil e a Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica