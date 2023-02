Le comunità energetiche: come e perché

Come nasce e si struttura una comunità energetica, quali sono gli aspetti legali di cui tener conto, il racconto delle esperienze già avviate in Umbria. se ne è parlato in un incontro organizzato da Confidustria Umbria e Gesenu a Perugia. Nel servizio di Erika Baglivo le interviste a Luca Bianconi, presidente consorzio energia di Confidustria Umbria e a Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu