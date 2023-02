Le grandi sfide dell'autonomia e dell'indipendenza

Dopo il trauma grande e il dolore, recuperare l'autonomia e l'indipendenza è la grande sfida. La società puo' fare molto per migliorare le condizioni di vita delle persone con lesioni al midollo spinale. Tra gli effetti piu' evidenti di tali lesioni l'impossibilità di camminare. Attraverso un adeguato percorso verso dell'autonomia è pero' possibile essere cittadini a tutti gli effetti. E' la capacità di tornare a poter fare da soli, oltre l'impedimento

Se ne sta occupando la fondazione Serena-Olivi con un progetto, sostenendo la partecipazione dell'Italia a uno studio internazionale

In umbria sono 500 le persone che hanno lesioni al midollo e fanno riferimento all'unità spinale unipolare, luogo di elezione per gestire le difficoltà inerenti a questa patologia, che si trova all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Nella regione la struttura sta avendo difficoltà legate alla mancanza di personale. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Simone Pelliccia, le interviste a Raffaele Goretti, presidente della fondazione Serena-Olivi e Vincenzo Falabella, presidente delle associazioni di persone con lesioni al midollo spinale.