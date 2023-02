Parco eolico tra Orvieto e Castelgiorgio, i residenti protestano

Il via libera al parco eolico con 7 pale alte 200 metri nell'altopiano dell'Alfina, tra i comuni di Orvieto e Castelgiorgio, è arrivato lo scorso ottobre. I due comuni interessati, che avevano espresso parere contrario in sede di Valutazione di impatto ambientale, però, non ne sapevano nulla. Questo almeno ha sostenuto il vicesindaco di Orvieto Mazzi pochi giorni fa, quando un consigliere di minoranza ha comunicato la notizia. Anche il primo cittadino di Castelgiorgio, Andrea Garbini, conferma: "Ero all'oscuro di tutto e, anzi, interlocuzioni informali con la regione nei mesi scorsi lasciavano intendere un esito opposto".

Ora, però, il maxi impianto da 42 megawatt proposto dalla società Rwe Renewables, con sede a Roma, viaggia verso la realizzazione, anche se l'ultima parola spetta al governo. Il progetto è osteggiato dai residenti della zona che temono l'alterazione di un paesaggio pressoché incontaminato. Le pale, con la loro enorme mole, saranno visibili anche da Orvieto. Ma c'è di più - spiega Maurizio Conticelli dell'associazione Amici della terra Orvieto -. Sull'altopiano dell'Alfina, a circa 7 chilometri di distanza dalle pale è prevista la realizzazione di una grande stazione elettrica dove confluirà l'energia prodotta non solo dalle 7 pale del progetto, ma anche da altri parchi eolici che si trovano in zone limitrofe della confinante provincia di Viterbo, con un impatto irreversibile e che, negli anni a venire, potrebbe incentivare altri progetti, visto che il governo dovrà individuare con decreti attuativi, le zone dove realizzare le infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili finanziate dal Pnrr. “Molti cittadini non sono neanche al corrente di questa parte del progetto - dice Conticelli - che annuncia un'assemblea pubblica di sensibilizzazione”. La battaglia prosegue.

Nel servizio di Riccardo Milletti, intervista a Maurizio Conticelli degli Amici della terra Orvieto