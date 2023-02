Lago di Piediluco, scontro sul nuovo centro di canottaggio

Procede il progetto per rinnovare il centro remiero di Piediluco, nel ternano, grazie ai fondi del Pnrr. Entro fine mese verrà scelta la ditta che eseguirà i lavori che dureranno 2 anni. Quattro milioni di euro l'ammontare del progetto. Verrà rifatta la tettoia del rimessaggio barche, il bar, la tribuna, la torre di arrivo, 3 dei 5 pontili, il parcheggio e il campo gara.

Per gli ambientalisti interventi inutili, costosi e impattanti sull'ambiente naturale. Il lago è un sito protetto di importanza comunitaria e più volte in passato la Soprintendenza ha richiamato Comune e Federazione Canottaggio sulla necessità di rimuovere le infrastrutture di regata nei periodi di non utilizzo. Il Wwf e l'associazione amici di Piediluco hanno presentato delle opposizioni. Preoccupazioni diverse quelle espresse dal Partito democratico, che denuncia l'abbandono a poco dall'inizio delle gare.

Nel servizio di Gabriele Salari, con montaggio di Renzo Matteucci, interviste a Federico Nannurelli del Comune di Terni e Sandro Piccinini del Pd.