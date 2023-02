Terni: viaggio nel degrado di una città che ha cambiato volto. La nostra inchiesta

Borgo Bovio, Quartiere Rosselli e viale Brin. Poco più di un chilometro lungo il perimetro della Acciai Speciali Terni per un viaggio dentro il degrado di un zona un tempo popolare e oggi segnata da tensioni e crimimalità. A tre mesi dall'omicidio di Ridha Jamaaoui, ucciso a calci e pugni alla rotonda di via Romagna, l'allarme dei residenti sembra caduto nel vuoto. Ne sanno qualcosa gli abitanti del quartiere Rosselli, che sono spaventati. All'indomani dell'omicidio, infatti, alcuni commercianti chiesero aiuto all'amministrazione. Oggi, però, la situazione sembra più o meno la stessa. Il parco Rosselli, chiuso da anni e piazza di spaccio libera dietro ai cancelli sprangati. Non va molto meglio a viale Brin dove bar e negozi aperti spesso fino a tarda notte diventano teatri di risse e schiamazzi.

Nel servizio di Massimo Solani, montato da Lorenzo Papi, le voci di residenti e commercianti