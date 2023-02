Cade nella voragine in bici e resta tetraplegico

La vita di Domenico Incannella, corcianese, 57 anni, sposato con due figli, è cambiata per sempre il 22 gennaio dello scorso anno, mentre si aspettava soltanto di divertirsi con la sua grande passione, la bicicletta. Invece la caduta in quella voragine sulla strada comunale, tre metri di lunghezza e un metro e mezzo di profondità, colma d'acqua e non segnalata, che era lì almeno dal settembre 2021 come dimostrano delle pec inviate al comune di Perugia da un residente. Il comune e Umbra Acque, che lì aveva effettuato lavori di manutenzione, in sede civile hanno già riconosciuto parte del risarcimento dovuto a Domenico. Ma la procura di Perugia ha scelto di archiviare l'inchiesta sulle responsabilità penali. L'avvocato Simone Gallo si è opposto.

Nel servizio di Riccardo Milletti, con montaggio di Francesco Fiocchi, le interviste a Domenico Incannella e all'avvocato Simone Gallo.