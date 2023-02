Castelli: "Efficacia e trasparenza"

Tappa umbra per il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, che per la prima volta ha incontrato la presidente della Regione Tesei e i sindaci del cratere. Efficacia e trasparenza le parole d'ordine. Sul tavolo, la scadenza per la presentazione delle domande di ricostruzione per i percettori del cas.

Nel servizio di Riccardo Milletti l'intervista al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli