Sta per partire la Marcia della Pace in notturna

La Marcia della Pace, per dire no ai conflitti a un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina. Sarà eccezionalmente una edizione notturna quella della Perugia-Assisi, con partenza a mezzanotte dai Giardini del Frontone e arrivo previsto alle 6 nella piazza della basilica inferiore. Ma l'avvicinamento alla manifestazione è iniziato già questa mattina, con l'incontro organizzato dall'associazione Articolo 21, fondata dal giornalista Giuseppe Giulietti, dal titolo “L'informazione al tempo della guerra” che si è tenuto della sala della Conciliazione della città del Poverello.

Stasera, alle 21, i partecipanti alla Marcia PerugiAssisi si incontreranno a Perugia nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori per un incontro di riflessione e proposta contro tutte le guerre, “In piedi costruttori di pace!”, preceduto da una fiaccolata in piazza IV Novembre.

La Tgr Umbria seguirà con interviste, immagini e aggiornamento in tempo reale sul web tutta la Marcia, fino all'arrivo di domani, che sarà raccontato in diretta su Raitre con una finestra a Buongiorno Italia e un approfondimento a Buongiorno Regione, a partire dalle 7 del mattino.

Nel servizio di Carlo Cianetti focus sull'evento del mattino con le interviste a Riccardo Giacon, direttore della “Rivista San Francesco”, Flavio Lotti, Coordinatore della Tavola della Pace, e Antonio Spadaro, direttore “Civiltà Cattolica”