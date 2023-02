Dopo lo stop per la pandemia, torna il carnevale

28esima edizione del Carnevale dei bambini di Acquasparta. Quattro domeniche di sfilate e di divertimento con tre grandi carri, alti circa 11 metri, e 4 più piccoli, il Trenino, il Bruco Mela, la Regina Del Mare, le Tazze Girevoli. Le creazioni sono realizzate da un gruppo di volontari. Per le strade musica, colori e spettacoli, come quello delle Majorettes New Lady Spartanes. Il servizio è di Carlo Cianetti