Agricoltura alle prese con la sfida dei cambiamenti climatici

Al centro dell'attenzione ci sono inevitabilmente i cambiamenti climatici, sotto la lente dell’intervento di Stefano Tibaldi, senior scientist Centro Mediterraneo cambiamenti climatici, focus point nazionale dell’IPCC, che ha stimolato la platea a riflettere sulle situazioni attuali del nostro clima e sulle pericolose evoluzioni che stiamo assistendo. Il comparto agricolo è chiamato a farvi fronte e il punto della situazione, a livello nazionale, è stato fatto di fronte ai 1.100 partecipanti al XV Convegno sulla Gestione del rischio, organizzato ad Assisi dal Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale e dall'Associazione dei consorzi di difesa, in collaborazione con Ismea e Ania. Novità più importante per il 2023, che si inserisce comunque in un quadro assicurativo e mutualistico all'avanguardia, è la partenza del Fondo nazionale AgriCAT, con adesione di fatto obbligatoria.

Nel servizio di Carlo Angeletti interviste a Francesco Martella, direttore Cesar, e Albano Agabiti, presidente nazionale Anascodi. Montaggio di Giorgio Belli.