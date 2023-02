Cerimonie in memoria delle vittime delle foibe

Non è un problema di numeri o di confronto con le altre tragedie del 20° secolo. Per molti italiani il dolore è ancora vivo. La risposta dei soldati slavi del maresciallo Tito alle persecuzioni fasciste del ventennio fu terribile e orribile per la popolazione italiana di quelle terre. Non solo foibe ma persecuzione etnica. In trecentocinquantamila furono costretti a fuggire e tra loro Giuliano Stagni nato mentre la sua famiglia era in fuga agli inizi del '46 e che per tutto il tempo della celebrazione nel parco cittadino ha tenuto stretta la bandiera dell'Istria. Giornata del ricordo delle vittime delle foibe e della persecuzione giuliano dalmata che la presidente dell'associazione “10 febbraio” ha voluto commemorare citando le parole del capo dello stato Mattarella sui ricordi come necessita di una società civile per la la pace.

Nel servizio di Massimo Angeletti Raffaella Rinaldi, presidente Comitato "10 Febbraio", Leonardo Varasano, assessore comune Pg e Roberto Morroni, Vice Presidente Regione Umbria. Montaggio di Gabriele Liberati.