La storia di Aida che per il suo compleanno ha chiesto aiuti per i randagi

Arriva dall' Altotevere la storia di una bambina che per festeggiare i suoi 8 anni ha voluto doni per gli animali randagi invece che per sé stessa.

Nel servizio di Erika Baglivo l'intervista alla piccola Aida Pia, alla zia Elisa e a Ramona Fondacci, volontaria dell'associazione “Randagi allo sbaraglio”. Monataggio di Federico Fortunelli