Bollette meno care

Secondo il monitoraggio operato da Unioncamere, Borsa merci telematica italiana e Tagliacarne, con il supporto di REF Ricerche, nel mese di gennaio le bollette del gas sono scese rispetto al mese precedente del 27%. Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica si calcola che alla fine del primo trimestre 2023 il risparmio sarà del 24% rispetto ai 3 mesi precedenti. Complessivamente considerando sia i costi per il gas sia quelli per l'energia elettrica le piccole imprese umbre sborseranno 27 milioni di euro in meno.

il servizio di Erika Baglivo