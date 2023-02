Un'azienda di Amelia produce per l'Ucraina

Ottobre 2021, è ancora tempo di pace quando un’azienda di Amelia specializzata in arredamento per esterni avvia i primi contatti con l’agente ucraino. A novembre si chiude un contratto importante, l’azienda riceve un acconto corposo, il 30%, e comincia a produrre gli arredi su misura come concordato con il cliente.

Il 24 febbraio 2022 inizia l’invasione russa e cambia tutto, i contatti con Leopoli si interrompono, mentre lo stabilimento di Amelia continua a produrre.

Una storia glocal, in cui globale e locale si specchiano l’un l’altro, dimostrando quanto sia importante affrontare i grandi cambiamenti in atto.

Il percorso di internazionalizzazione ha portato l’azienda di Amelia in 70 paesi, tanto che la maggior parte del fatturato proviene dal mercato estero.

Intanto in Ucraina, nonostante la tragedia in corso, c’è tanta voglia di normalità.



Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Fabrizio Cameli, presidente Talenti Spa