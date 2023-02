La plastica che non inquina

Un nuovo biopolimero, una famiglia di plastiche ottenute da biomasse destinata ad applicazioni specifiche: packaging biomedicale resistente alla sterilizzazione, packaging per l’elettronica, packaging per l’automotive, che consentirà di sostituire le plastiche simil-vetro tradizionali che non resistono all’invecchiamento. Monomateriali senza l’aggiunta di alcun additivo. Al progetto Furious, della durata di 4 anni, partecipano 15 aziende e atenei italiani e esteri. L’Università di Perugia riceverà 4 milioni e mezzo di euro dall’Unione Europea in partenariato con il BIC, Consorzio di imprese che promuove progetti per lo sviluppo di nuovi materiali sostenibili a base biologica nell’ambito dell’economia circolare.

Nel servizio di Antonio Barillari, l'intervista a Debora Puglia, docente di scienza e tecnologia dei materiali all'Università di Perugia.