Fondi del Pnrr per i lavori alle scuole

Via libera ai fondi del Pnrr per gli interventi sugli edifici scolastici degli istituti superiori. Soggetto attuatore, la Provincia di Terni, che ha firmato gli accordi con il Ministero dell’Istruzione. I lavori, alcuni già completati altri in corso, riguardano soprattutto il miglioramento della sicurezza antisismica e antincendio, e l’efficientamento energetico, con la sostituzione degli infissi per evitare la dispersione termica. Siamo andati a vedere alcune scuole di Terni, come l’Ipsia Pertini e il Liceo Tacito. ha investito 550 mila euro. I fondi sono destinati anche a quattro istituti di Orvieto e all’Itc di Narni.

Servizio di Antonio Barillari, montaggio di Francesco Saito

Nel video, le voci di: Federico Fadda (vice preside dell'Ipsia Pertini di Terni); Fausto Dominici (vice preside del Liceo Tacito di Terni); Laura Pernazza (presidente della Provincia di Terni); Sergio Armillei (consigliere con delega su Viabilità e Trasporti della Provincia di Terni)