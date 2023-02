A Collescipoli il 'beccaccino' con cui Garibaldi fuggì da Caprera

Una barchetta in legno di 4 metri degli anni ’60 dell’800, con il fondo piatto, perfettamente conservata. Questo tipo di imbarcazione si chiama “beccaccino” ed è proprio quella che Garibaldi usò per fuggire dal confino nell’isola di Caprera e andare a liberare Roma. Curiosamente il beccacino si trova lontano dal mare, addirittura in cima a un colle, su cui sorge Collescipoli, paese gioiello appena fuori Terni.

Collescipoli è un paese di garibaldini, giovani e giovanissimi che si unirono alle imprese di Garibaldi per fare dell’Italia un unico Stato. Fra loro Giovanni Froscianti che seguì Garibaldi in tutte le battaglie e ne fu segretario personale a Caprera. Garibaldi donò il beccaccino alla famiglia Barberini come ringraziamento per l’aiuto ricevuto durante la fuga a cui contribuì anche un gruppo di ternani. I Barberini regalarono la barchetta al Comune di Terni. Oggi è custodita nell’ex monastero di santa Cecilia, al momento chiuso al pubblico.

Nel servizio di Antonio Barillari, intervista all'assessore alla Cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli