Caos al pronto soccorso, preso d'assalto da pazienti da altre regioni

Pronto Soccorso dell’ospedale di Terni di nuovo in difficoltà. Gli accessi superiori alla media mettono in crisi il servizio. Medici e infermieri sono costretti a un superlavoro mentre i pazienti devono affrontare il disagio di lunghe attese, prima per essere visitati, poi in caso si renda necessario il ricovero per trovare un posto letto libero in reparto. Finita l’emergenza Covid al Pronto Soccorso si sono liberati 12 posti letto che in seguito alla riorganizzazione sono destinati all’Osservazione Breve, ma insufficienti per alleggerire le attese.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Daniele Giocondi, responsabile del tribunale dei diritti del malato di Terni.