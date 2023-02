Vertenza Tct, altri 6 giorni di sciopero

Presidiato lo stabilimento industriale di Maratta. In dubbio i livelli occupazionali e produttivi non solo di TCT ma dell'intera filiera del tubo. TCT taglia e spedisce il prodotto finito ma il settore dell'automotive, che è quello di riferimento, ha rallentato. Il tubificio ha attivato tre macchinari da taglio per effettuare lavorazioni prima svolte da TCT, una criticità per i lavoratori, visto che le due aziende hanno sempre lavorato in simbiosi.

Nel servizio di Antonio Barillari le interviste agli operai della TCT, a Emilio Trotti, segretario Fim Cils Umbria, Alessandro Rampiconi, segretario Fiom Cgil Terni e Giovacchino Olimpieri, segretario Fismic Terni.