Il Tar del Lazio boccia il ricorso di Liguori

Istanza respinta, Claudio Cicchella resta procuratore capo facente funzioni. Nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria che si è sviluppata dopo che, poco più di un mese fa, il Csm aveva deciso di non confermare Alberto Liguori a capo della procura di Terni: nel mirino le chat con Luca Palamara su alcune nomine nella magistratura calabrese. Contro la delibera Liguori aveva subito presentato ricorso al Tar del lazio, competente per le decisioni del plenum del Csm, e ne aveva chiesto l'annullamento e la sospensione in via d'urgenza. La scorsa settimana il plenum aveva poi deciso di non costituirsi proprio nel dibattimento di fronte al Tar del lazio: una scelta che aveva spaccato il principale organo di autogoverno della magistratura, passata con 12 voti contrari, 12 favorevoli e quattro astensioni. Ora dunque l'ordinanza del tribunale amministrativo che ha deciso che non ci sarà nessuna sospensione cautelare della delibera con la quale il Csm ha deciso di non confermare Alberto Liguori nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, sono state dunque respinte le richieste dello stesso magistrato.



Servizio di Federica Becchetti, montaggio di Luca Ciurnelli