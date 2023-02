Mille posti per il servizio civile

Mettere a disposizione della comunità una parte del proprio tempo per circa un anno, sviluppando nuove competenze e muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Sono 86 in Umbria i progetti di servizio civile universale messi a bando quest'anno, per un totale di 1.009 operatori volontari da coinvolgere, giovani dai 18 ai 28 anni. Tante le realtà che hanno aperto le candidature, che si possono presentare online. Legacoop offre l'opportunità a 213 ragazzi su tutto il territorio regionale.

A fronte di un impegno di 25 ore settimanali, si ha diritto a un rimborso spese di circa 440 euro, erogati dal dipartimento per le politiche giovanili. Alla luce di un contesto come quello italiano in cui è cresciuto il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, il servizio civile può giocare un ruolo ancor più significativo.

Nel servizio di Giulia Bianconi, con il montaggio di Paolo Canestri, l'intervista ad Andrea Radicchi, responsabile servizio civile Legacoop Umbria