Farmacisti Afam, la risposta dell'azienda

Mai omesso di retribuire ore impiegate per assemblee sindacali durante l'orario lavorativo, mai negato alcun permesso sindacale. Si è fatta attendere qualche giorno la replica del consiglio di amministrazione di Afam Spa alle denunce dei sindacati in merito a straordinari non retribuiti e permessi sindacali non concessi. La società che gestisce le sei farmacie comunali di Foligno, in mano per l'83 per cento proprio all'amministrazione locale, in una nota respinge le accuse sostenendo che la disciplina delle ore di straordinario non è stata "introdotta dal cda nello scorso mese", ma è prevista dalla legge e confermata dal contratto collettivo. Alcuni dipendenti avevano parlato di comportamenti antisindacali, di vessazioni e di orari massacranti, con straordinari usati per pulire i locali prima dell'apertura o spedire ricette. Nessuna penalizzazione degli iscritti ai sindacati, risponde Afam, che rivendica il rispetto del monte ore previsto per ciascun dipendente. E precisa che le sigle rappresentano la metà dei lavoratori delle sei farmacie, 14 su 28. La società parla poi di "assunzione di responsabilità sotto ogni profilo di diritto" per quella che definisce una incomprensibile campagna denigratoria.

di Giulia Bianconi, montaggio di Simone Pelliccia