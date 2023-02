Precari e il sogno di una cattedra: "Accetto anche poche ore per una speranza"

Convocazioni a cui si presentano anche in 50 per una supplenza di pochi giorni, offerte che se rifiutate rischiano di far scivolare il docente in fondo a una graduatoria da cui difficilmente verrà ripescato. E' la quotidianità dei più precari tra i precari, gli insegnanti di medie e superiori che non hanno ottenuto una cattedra annuale e che lavorano con le supplenze brevi assegnate dalle graduatorie di istituto. In Umbria sono circa 16mila.

Nel servizio di Giulia Bianconi (montaggio di Simone Pelliccia) interviste alle docenti precarie Michela Chiurla e Flavia Guarino, oltre a Patrizia Basili, coordinatrice provinciale Gilda insegnanti Umbria.