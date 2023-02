Le giornate della cardiologia

Prima causa di mortalità nei paesi occidentali, da poco l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'Italia tra le nazioni a rischio intermedio per l'incidenza di malattie cardiovascolari. Secondo gli ultimi dati disponibili, i ricoveri per infarto del miocardio sono in lieve diminuzione. Adriano Murrone, presidente regionale dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, invita ad una riflessione: "I dati Istat dicono che il 20% della popolazione fuma, metà è in sovrappeso, un terzo non fa attività fisica". Fino al 19 febbraio, in occasione dell'iniziativa “cardiologie aperte”, si potrà chiedere un consulto gratuito telefonando al numero verde 800 05 22 33.

Servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Walter Pasqualini