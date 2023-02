Sorgerà a Valfabbrica il primo impianto agrivoltaico dell'Umbria

Parte dal piccolo comune di Valfabbrica la sfida al cambiamento climatico. La posa della prima pietra per la realizzazione di un Sistema Agrivoltaico Avanzato segna un passaggio fondamentale. Il laboratorio di Sospertole contribuirà ad evitare circa 500mila chilogrammi di anidride carbonica ogni anno e a produrre energia rinnovabile per 500 famiglie. Artefice del progetto innovativo, l'azienda Akren, che si è avvalsa della collaborazione scientifica di Cesar, spinoff dell'Università di Perugia. Si tratta di un impianto-pilota in una azienda di 40 ettari inserita nella collina umbra. Uno strumento per riportare fertilità, cibo e ricchezza nei territori agricoli svantaggiati. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti - tra gli altri - l'assessore regionale alle Politiche agricole Morroni e il professor Frascarelli, Presidente di Ismea.

Nel servizio di Antonello Brughini l'intervista al fondatore Maurizio Commodi, montaggio di Gabriele Liberati.