Sul ring contro il bullismo

Il bullismo oggi è una vera piaga, che va contrastata con ogni mezzo. Il mondo della scuola è in prima linea per combatterlo, così come l'Arma dei Carabinieri. Un aiuto può arrivare anche dallo sport. Il pugilato, ad esempio, è una disciplina in grado di aiutare sia i bullizzati (aiutandoli ad acquisire sicurezza e autostima) sia i bulli (canalizzando in modo positivo l'aggressività, attraverso il rispetto delle regole e degli altri). In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, diversi campioni si sono confrontati - a bordo ring - con gli studenti di Assisi e Santa Maria degli Angeli.

Occorre scoraggiare sul nascere - ha sottolineato Franco Falcinelli, presidente onorario della Federazione italiano pugilato - i comportamenti di prevaricazione e prepotenza.

Anche perchè - purtroppo - gli episodi di bullismo, in Umbria, sono in aumento

Bullismo e cyber-bullismo:

La strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione, alla base della quale c'è la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza.

Giornata Internazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo

L'Arma dei Carabinieri e la Federazione Pugilistica Italiana incontrano gli studenti assisani

Il Comandante del Nucleo Operativo Provinciale dell'Arma dei Carabinieri guidato dal Col. Marco

Sivori ha promosso la celebrazione della Giornata Internazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo nella suggestiva sede del Centro Nazionale di Pugilato dove si allenano gli Azzurri per i grandi eventi internazionali ed olimpici.

Nonostante che la maggior parte degli Azzurri siano impegnati nel Torneo Golden Best di Marrakech, in Marocco, alcuni tra i più prestigiosi Azzurri come Federico Serra e Gianluigi Malanga, Melissa Gemini e l'olimpionica Rebecca Nicoli saranno presenti per testimoniare la loro ferma adesione alla lotta contro il bullismo.

Inoltre, presenzieranno alla manifestazione due straordinari campioni del recente passato: Maria Moroni che è stata la prima donna italiana a tesserarsi come agonista alla Federazione Pugilistica Italiana e la prima a conquistare il titolo europeo PRO nella categoria dei pesi piuma, e Roberto Cammarelle, il più prestigioso Azzurro della storia nazionale, Campione Olimpico e del Mondo. Ci sarà anche Laura Tosti, ottima atleta azzurra prima di essere incaricata come tecnico collaborare del DT Emanuele Renzini, alla guida della Nazionale Femminile.

Con questa iniziativa il Col. Marco Sivori ha voluto ribadire il prezioso ruolo dell'Arma a favore della tutela dei giovani deboli e indifesi dall'aggressività e dall'atteggiamento violento dei "bulli". Il pugilato è uno strumento educativo che aiuta sia i bullizzati, aiutandoli ad acquisire sicurezza e autostima, che i bulli, canalizzando in modo positivo l'aggressività, attraverso il rispetto delle regole e degli altri.

Il Presidente Onorario FPI e EUBC e Direttore del Centro Federale Franco Falcinelli ha sottolineato: "La FPI è orgogliosa di rappresentare un punto di riferimento organizzativo ed un utile mezzo di educazione etico-sociale al servizio della comunità locale e delle Istituzioni territoriali e nazionali."