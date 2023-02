L'agricoltura sociale per contrastare il fenomeno del caporalato e le agromafie

In Umbria, è quanto è emerso nel corso di un incontro promosso dalla Cia, la situazione è sotto controllo, grazie anche a collaborazioni stabili e solide nel tempo, come quelle assicurate dalle Cooperative sociali. Si punta anche in Umbria al rafforzamento di modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.

Nel servizio di Antonello Brughini con il montaggio di Paolo Canestri, le interviste a Matteo Bartolini, Presidente Cia Umbria, Fabrizio Dionigi, Cooperativa sociale ARIEL e Corrado Franci, Coordinatore "Rural Social Act".