Allarme di Confindustria: "in Umbria mancano 500 autisti"

Il lavoro c'è, il settore dell'autotrasporto merci e persone e della logistica è in espansione, è strategico, ma non si trovano gli autisti: ne mancano 500 in Umbria, secondo le stime delle imprese aderenti a Confindustria.

E' ormai emergenza, anche perché - negli ultimi anni - si è registrata una disaffezione al mestiere: sono sempre meno i giovani che desiderano intraprendere questa attività. A livello nazionale - lo ricordiamo - le aziende sono pronte a inserire circa 20 mila autisti

