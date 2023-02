I colori del carnevale

E' il Carnevale di Perugia! Che torna (con tutta la sua esuberanza ed allegria) dopo tre anni: ultima edizione nel 2020. Poi lo stop imposto dal Covid. Coriandoli, maschere, musica, sorrisi e il primo dei tre cortei organizzati dall'Associazione Carnevale I Rioni di San Sisto. I quattro carri allegorici sfilano per le strade e le piazze del quartiere: è una festa popolare. C'è tantissimo lavoro dietro le quinte. Numeri impressionanti per la realizzazione dei carri: 100 kg di carta e altrettanti di colla, quasi 1.000 chili di ferro. Una edizione - la numero 42 - all'insegna del divertimento e dell'aggregazione Una ripartenza esaltante. E domenica prossima si replica, sempre per le vie di San Sisto.

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Simone Pelliccia