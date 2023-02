Donazioni sangue, parte la campagna

Si comincia da Terni, territorio storicamente carente nella raccolta del sangue. "C'è bisogno di te": questo lo slogan della nuova campagna promozionale di Avis Umbria, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Un progetto pilota, una campagna di sensibilizzazione con l'installazione di totem in vari reparti dell'ospedale ternano, info point e distribuzione di materiale informativo per richiamare l'attenzione sull'importanza della donazione di sangue e plasma.