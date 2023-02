Chiuso il parco dei Canapè

Almeno fino a sabato prossimo lo storico Parco dei Canapè - a Foligno - resterà chiuso per motivi di sicurezza. E' previsto infatti l'abbattimento di 12 alberi, di cui 10 appartenenti alla specie Pinus Piena, ai quai si aggiungono due cedri del Libano. Le piante in questione - secondo quanto stabilito dalle verifiche effettuate dal Comune - versano in condizioni precarie, di particolare instabilità, dopo la nevicata del 23 gennaio, che ha provocato - un po' in tutta la città - numerosi distacchi di rami. Una situazione, insomma, al limite, ma sotto controllo... Provvedimento preso - dicono a Palazzo Orfini Podestà - in via precauzionale. La Nel Parco pubblico dei Canapé - luogo a caro ai folignati di tutte le età - verranno subito messe a dimora 12 nuove piante, per non modificare dal punto di vista estetico l'ambiente, mantenendo l'identica funzionalità dell'area verde. Il Parco anche in passato era stato chiuso per qualche giorno, in seguito alle piogge. La priorità, insomma, è quella di garantire la sicurezza e la massima fruibilità per i cittadini.