Ternana, c'è aria di crisi

Due punti nelle ultime tre partite e il punto interrogativo sulla società (con il presidente Bandecchi vicinissimo ormai alla cessione): è un periodo delicato per la Ternana. Che ora deve essere brava ad oscurare il KO nel derby del Curi. Per una quarantina di minuti la squadra rossoverde (priva di 3-4 titolari) si è mossa bene, cercando pericolose soluzioni offensive. Poi è uscita dalla partita. Peserà il verdetto del Curi? E sabato pomeriggio - al Liberati - la sfida cruciale contro il Cittadella, reduce dalla splendida rimonta contro la Reggina. Servono lucidità e soprattutto nervi saldi, per sono cancellare quanto di buono fatto fin qui.

Nel servizio di Antonello Brughini, montaggio di Giorgio Belli, le interviste all'allenatore della Ternana Aurelio Andreazzoli, e del centrocampista Fabrizio Paghera.