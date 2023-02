Diecimila tifosi per il derby

Sarà record stagionale di presenze al ‘Curi’: quasi 10 mila spettatori per il derby dell'Umbria numero 97. Una partita che riesce sempre a scaldare le due tifoserie (al di là della classifica, al di là della categoria). Gli ultras del Perugia incontreranno la squadra nell'albergo sede del ritiro, poche ore prima del match; quelli della Ternana si erano già fatti sentire dopo la sfida del Liberati contro il Parma. L'attesa è per tutti frenetica: conta solo vincere.

Per garantire la sicurezza nella zona di Pian di Massiano, sarà notevole l'impiego delle forze dell'ordine, fin dal mattino. Predisposto un piano per l'ordine pubblico. I sostenitori rossoverdi (un migliaio, occuperanno la Curva Sud) potranno raggiungere il Curi solo con i pullman organizzati. Ordinanza anti alcol del Comune di Perugia (in accordo con la questura) per lo stadio e l'area circostante: vietata la vendita di bevande con gradazione superiore a 5 gradi.

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Simone Pelliccia